Профессию в области ИИ можно получить в Московской области с господдержкой

В ведомстве уточнили, что государство профинансирует до 90% стоимости одного курса. Обучение можно пройти по специальностям аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ. Для жителей подготовили 31 курс по наиболее востребованным специальностям. Участниками проекта могут стать граждане России старше 18 лет, но младше пенсионного возраста, у которых есть высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты колледжей и вузов. Выбрать программу и зарегистрироваться можно на сайте. Отметим, что обучение проходит в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.