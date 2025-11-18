Что стоит за всплеском отмен сделок на «вторичке» и почему суды не могут помочь

В судах участились случаи отмены сделок купли-продажи недвижимости на вторичном рынке. Об этом агентству « Прайм » рассказал доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев. По его словам, проблема связана с несовершенством законодательства, которое не обеспечивает должной защиты добросовестных покупателей. Нередко продавцы заявляют, что совершили сделку под давлением мошенников, не осознавали своих действий, и требуют вернуть жилье, не располагая средствами для обратного расчета.

Голышев указал, что нотариальное удостоверение и страхование сделки не гарантируют покупателю безопасность в подобных ситуациях. В практике появляются дела, где продавец после сделки утверждает, что во время оформления не понимал происходящего, а затем требует признать договор недействительным. Такая тенденция, по словам эксперта, уже влияет на вторичный рынок и требует срочного вмешательства законодателя.

Среди предложений обсуждаются обязательная правовая экспертиза сделки нотариусом, временная заморозка средств после продажи и проведение психиатрической проверки продавца. Эти меры, отмечает юрист, нуждаются в проработке, но направлены на защиту покупателя от последующих претензий.

Голышев привел пример дела в Якутии, где суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры. Повторная экспертиза, выполненная в другом регионе, подтвердила ее вменяемость и понимание сути сделки. Однако общее количество подобных разбирательств исчисляется тысячами и эксперты считают необходимым формирование разъяснений Верховного Суда РФ для единообразия практики.

