Профессиональный конкурс среди водителей трамваев пройдет в Коломне

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» пройдет в подмосковном Городском округе Коломна. Новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.

Мероприятие призвано мотивировать водителей трамваем совершенствовать собственные профессиональные умения, а также популяризировать профессию водителей общественного транспорта. Участники конкурса должны будут продемонстрировать свои навыки вождения. Лучшие водители смогут выиграть часть призового фонда в полмиллиона рублей.

Инициатором проведения мероприятия является Министерство транспорта РФ. Конкурс проходит в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и состоится с 1-го по 3-е ноября.

Стоит отметить, что Коломна сейчас является единственным городом Подмосковья, где все еще работают трамваи, которые ежедневно перевозят более 60 тысяч пассажиров.