Профессионалы выступают за деньги: Роднина о скандальном вручении ключей фигуристке

Депутат Госдумы и прославленная спортсменка прокомментировала ситуацию с подарком для выступающей за Казахстан Софьи Самоделкиной. По мнению Ирины Родниной, в современном спорте такие поощрения стали нормой, пишет ГР.

Власти Казахстана преподнесли фигуристке Софье Самоделкиной однокомнатную квартиру в Астане по итогам ее выступления на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка, сменившая российское гражданство на казахстанское в 2024 году, заняла на турнире девятую позицию в личных соревнованиях.

По возвращении домой после Игр фигуристка получила ключи от нового жилья. Данный факт прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Прославленная спортсменка отметила, что не видит в таком подарке ничего из ряда вон выходящего. По ее мнению, не стоит критически оценивать подобные жесты или искать в них какой-либо подтекст. Роднина напомнила, что сегодня все спортсмены являются профессионалами и зарабатывают выступлениями, поэтому получение ценных призов и недвижимости за результаты — обычная мировая практика. Она подчеркнула, что в данной ситуации уместно следовать поговорке о том, что подарки не обсуждают.