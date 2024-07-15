Профессор Дехтярь рассказала, почему туристический сбор будет целевым
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Депутаты нижней палаты парламента поддержали поправки в Налоговый кодекс РФ, разрешающие чиновникам в субъектах страны вводить туристический налог со следующего года. Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь рассказала, повлечет ли за собой введение этого налога ослабление внутреннего туризма. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, данный сбор будет целевым, то есть полученные средства станут тратиться на конкретные цели. Величину сбора будет устанавливать сам субъект РФ, однако в пределах суммы, заданной федеральным законодательством, также власти в субъектах сами смогу дополнить перечень льготников по уплате нового налога.
Эксперт добавила, что введение нового налога повлечет рост стоимости проживания в отелях. Также отдыхающим предстоит заплатить за администрирование дополнительного вычета.
По ее мнению, несмотря на то что многие опасаются, что введение этого налога негативно отразится на внутреннем турпотоке, практика показывает, что в тех регионах, где в пилотном режиме действует курортный сбор, число туристов не уменьшилось.