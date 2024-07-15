Профессор Дехтярь рассказала, почему туристический сбор будет целевым

Депутаты нижней палаты парламента поддержали поправки в Налоговый кодекс РФ, разрешающие чиновникам в субъектах страны вводить туристический налог со следующего года. Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь рассказала, повлечет ли за собой введение этого налога ослабление внутреннего туризма. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, данный сбор будет целевым, то есть полученные средства станут тратиться на конкретные цели. Величину сбора будет устанавливать сам субъект РФ, однако в пределах суммы, заданной федеральным законодательством, также власти в субъектах сами смогу дополнить перечень льготников по уплате нового налога.

Эксперт добавила, что введение нового налога повлечет рост стоимости проживания в отелях. Также отдыхающим предстоит заплатить за администрирование дополнительного вычета.

По ее мнению, несмотря на то что многие опасаются, что введение этого налога негативно отразится на внутреннем турпотоке, практика показывает, что в тех регионах, где в пилотном режиме действует курортный сбор, число туристов не уменьшилось.