Профессор Гриненко назвала специальности, выпускникам которых сложнее найти работу

Выпускники вузов нашей страны стали реже устраиваться на работу. Так, в прошлом году только 73% смогли трудоустроиться. В большинстве случаев многие выпускники нашли работу в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Профессор кафедры соцтехнологий РАНХиГС Тамара Гриненко назвала факультеты, выпускники которых наиболее часто сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, это государственное и муниципальное управление, прежде всего это касается ЦФО.

Специалист отметила, что с трудностями сталкиваются и менеджеры, поскольку данное направление должно быть отраслевым.

По ее мнению, не нужны стране, как правило, социологи, политологи и философы в большом числе.

Гриненко добавила, что юристы и экономисты требуются в крупных городах.