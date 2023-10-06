Американцы унаследовали ее от Великобритании, где она начала проявляться гораздо раньше.

Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета сообщил, что в Британской империи ненависть к России вовсю прослеживается уже в XIX веке. Причем ее проявления были еще более жесткими, чем сейчас в Соединенных Штатах. Американская культура переняла это явление, впитав в себя настроение англичан. Свое мнение он высказал на одном из интернет-порталов, где вышло видео с его речью.

Эксперт указал, что британцы до сих пор считают себя империей, поэтому положительно относятся к любой возможности войны с Россией. Именно этим может объясняться их воинственное настроение с самого начала украинского конфликта.