Профессор Шамин назвал преимущество использования обогревателя совместно с увлажнителем

Практически ни одна квартира не обходится без обогревателя, прежде всего в межсезонье и при аномально низких температурах в зимний сезон. При этом для избавления от ощущения сухости кожи и на слизистых используются увлажнители. Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин пояснил, существует ли опасность одновременного применения данных приборов. Об этом сообщает Life.ru .

По его мнению, наиболее благоприятный показатель влажности воздуха от 30 до 45% при температуре 20-22 °С в холодный сезон. Тем не менее большинство обогревателей сушат воздух в помещении до 20%.

Эксперт добавил, что в таком случае следует включать обогреватель одновременно с увлажнителем. Это позволит сохранить свежесть кожи и уменьшит риск развития ОРВИ.

По его словам, стоит помнить о том, что чрезмерная влажность также вредна и опасна для устройств. Так, увлажнитель не следует ставить ближе, чем на метр к любой технике, а также не допускать беспрерывной работы обогревателя и увлажнителя.