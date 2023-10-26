Профессор Шамин назвал преимущество использования обогревателя совместно с увлажнителем
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Практически ни одна квартира не обходится без обогревателя, прежде всего в межсезонье и при аномально низких температурах в зимний сезон. При этом для избавления от ощущения сухости кожи и на слизистых используются увлажнители. Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин пояснил, существует ли опасность одновременного применения данных приборов. Об этом сообщает Life.ru.
По его мнению, наиболее благоприятный показатель влажности воздуха от 30 до 45% при температуре 20-22 °С в холодный сезон. Тем не менее большинство обогревателей сушат воздух в помещении до 20%.
Эксперт добавил, что в таком случае следует включать обогреватель одновременно с увлажнителем. Это позволит сохранить свежесть кожи и уменьшит риск развития ОРВИ.
По его словам, стоит помнить о том, что чрезмерная влажность также вредна и опасна для устройств. Так, увлажнитель не следует ставить ближе, чем на метр к любой технике, а также не допускать беспрерывной работы обогревателя и увлажнителя.