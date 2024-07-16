Профессор Темерева предостерегла от купания в Крыму из-за опасных медуз

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева изучила снимки из Сети, где показали медуз с крымского пляжа. В беседе с RT специалист отметила, что по виду — это медузы корнероты, опасные для человека.

В крымских водах не спокойно: проснулись медузы, ожог от которых может привести к серьезным травмам, а при непереносимости — к летальному исходу. Столкновение с медузой вида корнероты опасно и способно привести к длительным проблемам.

«Смертельными — я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная еще непереносимость, и тогда это будет реакция, усугубленная еще аллергической историей. Купаться нельзя», — предупредила она.

Отметим, что медузы не нападают на людей намеренно, а защищаются при близком подплыве. При столкновении с медузами советуют быстро вылазить из воды, позвать на помощь. Важно убрать слизь чем-то плоским или махровым полотенцем, а до этого ополоснуть место укуса соленой водой. Ни в коем случае нельзя применять пресную воду, йод, зеленку и другие средства. Важно пить много обычной воды, а место укуса охлаждать, но предварительно обернув что-то холодное в ткань. В случае перебоя сердечного ритма, проблемах с дыханием и сильных отеков нужно звонить в скорую помощь.

Напомним, недавно в Сети сообщили о медузах на прибрежье мыса Тарханкут на западе Крыма. Отдыхающие беспокоятся, что они опасны.