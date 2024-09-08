Профессор Ткачева: потеря веса на 5% может повысить риск преждевременной смерти

Главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН и профессор Ольга Ткачева в беседе с KP.RU рассказала, в чем опасность похудения и почему снижение веса вредит пожилым людям.

Хотя избыточный вес способен обострить или спровоцировать ряд заболеваний, похудение также может сыграть со здоровьем злую шутку. Причем особенно это опасно для людей пожилого возраста. Как отметила Ткачева, последние исследования доказали: потеря веса на 5% и более повышает риск преждевременной смерти.

«Самые высокие риски преждевременной смерти имели пациенты с более низким базовым индексом массы тела. Наблюдение за участниками исследования продолжалось около 30 лет», - говорит профессор Ткачева.

Еще одно длительное исследование показало, что пожилые люди, потерявшие 5-10% веса с помощью диет и физнагрузок, имели повышенные риски преждевременной смерти и онкологических заболеваний.

Специалист рекомендовала учесть риски вместе с врачом, подобрать нагрузку и питание с учетом особенностей здоровья и возраста.

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