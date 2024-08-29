Кардиолог Зафираки рассказал, как определить солечувствительную гипертонию

Врач-кардиолог, профессор КубГМУ Виталий Зафираки в беседе с сайтом aif.ru рассказал о солечувствительной гипертонии и назвал наиболее чувствительные группы людей.

Артериальная гипертония (АГ) встречается у 35-40% населения развитых стран. При этом за нездоровьем может стоять неправильный образ жизни. В это можно включить неумеренное употребление соли и несбалансированное питание. Однако именно «белый яд» может существенно усугубить состояние и довести до гипертонии. Для этого даже определили специальный термин: солечувствительная гипертония.

Все люди имеют разную чувствительность к соли. Среди гипертоников их около 50%, и лишь 25% - с нормальным давлением. Несбалансированной диета и дефицит калия делают восприимчивость к соли сильнее. Также на нее могут реагировать скачками давления люди с инсулинорезистентностью, хронической болезнью почек, а также ожирением.

По словам врача, если употребление соленых продуктов повышает давление, то можно с уверенностью сказать, что имеется повышенная солечувствительность. Таким людям нужно с осторожностью относиться к количеству сыпучей добавки.

Рекомендуется употреблять не более 5 г соли в сутки. При этом учитывать важно и продукты. где уже имеется добавка. Это колбасы, сосиски, хлеб и так далее. Выводить лишнюю соль можно с помощью диуретиков — мочегонных препаратов. Однако важно получить консультацию и назначение от врача.

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