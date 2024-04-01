Профессор Ткачева связала смех со здоровьем сердца и долгой жизнью

Давно популярно утверждение, что смех продлевает жизнь. Оказалось, что это далеко не теория, а научно доказанный факт, причем разными исследованиями. Подтверждает хорошее влияние смеха на здоровье и главный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева. В беседе KP.RU она рассказала, что именно меняет в организме положительный настрой и радость.

Настроение человека связано с гормонами, которые меняются в зависимости от образа жизни и получения информации извне. Например, просмотр комедий повышает болевой порог, так как вызываемые положительные эмоции высвобождают серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин: все, что нужно для счастья.

При смехе также активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов. Следовательно, сердце и сосуды будут дольше здоровыми и устойчивыми. Длительный смех сопоставим с аэробными упражнениями.

«У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — объяснила Ольга Ткачева.

Вместе с этим смех стимулирует рост клеток иммунной системы, позволяя ему лучше защищать организм от болезней.

Как напомнила специалист, смех также позволяет активировать участки мозга, которые отвечают за память. Любая эмоционально окрашенная информация запоминается гораздо лучше.

Конечно, смех — не панацея от всех болезней, а лишь один из помощников человека. Важно помнить это и при необходимости вовремя обращаться за помощью к врачам за консультацией и лечением.

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