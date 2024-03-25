Угроза жизни: врач назвала цветы, которые опасно дарить женщинам

Красивая традиция дарить женщинам цветы оказалась опасной. Как выяснилось, некоторые букеты могут вызвать серьезную аллергию. Об этом предупредила врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, аллергия возникает как защитная реакция организма на вещества, которые иммунитет считает опасными. Это может быть пыльца цветов, иногда — их эфирные масла.

«Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черемуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если есть склонность к аллергии, обычный букет может принести серьезные неприятности. Впрочем, такой подарок легко сделать более безопасным.

«Иногда для того, чтобы цветы перестали быть аллергеном, достаточно убрать тычинки, содержащие пыльцу. Если реакция все же появилась, необходимо принять антигистаминное средство и убрать цветы из помещения. Заподозрить аллергию можно, если заложен нос, текут слезы, появляются кожные реакции. Может даже возникнуть отек дыхательных путей, а это – состояние, угрожающее жизни», — предупредила Беляева.

Медика поддерживают и коллеги. Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что дарить цветы можно далеко не всем.

«Особенно нельзя преподносить такой подарок людям с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, аллергическим конъюнктивитом», — дополнила она.

Ранее жителей Подмосковья призвали дарить экологичные подарки.