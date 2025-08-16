Профессор Виноградов рассказал о новой выплате для семей с двумя и более детьми

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Она будет выражаться в ежегодном возврате части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который был уплачен ранее, сообщил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству «Прайм».

Как сообщил источник, на эту выплату могут претендовать семьи, где дети не достигли 18 лет (или 23 лет, если они учатся на очной форме обучения).

Кроме того, на получение государственной поддержки могут претендовать родители, которые в прошлом году заплатили налог на доходы физических лиц. Это касается семей, где среднедушевой доход за предыдущий год не превышал полуторакратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Также она предоставляется тем, кто не имеет задолженности по алиментам.

Виноградов объяснил, что сумма выплаты определяется как разница между налогом на доходы, который рассчитывается по ставке 13% от прошлогоднего дохода без учета вычетов, и налогом, который рассчитывается по ставке 6% от того же самого дохода.

«Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 руб. (900 000 руб. x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6%, — 54 000 рублей. Таким образом, размер ежегодной выплаты составит 63 000 рублей (117 000 — 54 000)», — рассчитал эксперт.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России. Это можно сделать лично, через МФЦ или через портал Госуслуг. Впервые подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября будущего года.