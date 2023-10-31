Профессору из университета в Ростове-на-Дону вынесли приговор за взятки от студентов

Многие говорят, что не хотели бы попасть к врачу, который в свои студенческие годы списывал на экзаменах. Однако, что же касается специалистов, которые за оценку в зачетке расплачивались не знаниями, а денежными средствами?

Стало известно, что профессор кафедры медицинского университета в городе Ростов-на-Дону с марта 2017 по март 2020 гг. получала от своих студентов взятки за проставление зачетов и экзаменационных отметок. За это время женщина «выручила» почти 500 тысяч рублей, которые ей передавал посредник.

В итоге, городской суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии, о чем пишет агентство «РИА Новости». Также профессор обязана выплатить штраф, который немногим больше, чем полученные со взяток деньги. Вдобавок ко всему Октябрьском судом было принято решение об установлении запрета ведения преподавательской деятельности на три года.