Профессоры коломенского вуза презентовали книгу для экономистов

Авторы монографии — профессоры кафедры менеджмента и экономики Жанна Константиновна Леонова и Алла Николаевна Столярова, старший научный сотрудник профессор Давид Семенович Петросян. Книга станет полезной для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. В ней представлены основные аспекты современного менеджмента.

Перед написанием учебного пособия авторы изучили различные темы и проанализировали предложенные специалистами мнения, чтобы доступно изложить главный посыл каждого в пособии.

«Менеджмент – это не просто умение управлять людьми. Это гораздо более широкое понятие. Важно понимать, что любое решение должно быть осознанным и обоснованным. Четко определите, чего вы хотите, какие финансовые и другие ресурсы у вас есть, какой результат вы хотите получить. Если вы сможете ответить на эти ключевые вопросы на начальном этапе своих исследований, можно считать, что фундамент вашего проекта заложен рационально», — отметила ректор вуза Жанна Константиновна Леонова.

Книга издана ограниченным тиражом и загружена на портале knorus.ru, где пособие доступно для загрузки на гаджеты любым желающим.