Профи со стажем: новый специалист укрепил команду Волоколамской больницы

В терапевтическом отделении Волоколамской больницы начал работу молодой врач-терапевт Руслан Объедков. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова в 2023 году и прошёл ординатуру по терапии.

С Волоколамской больницей Руслан связан с 2020 года: ранее он работал медбратом и фельдшером скорой помощи. Теперь у него новый статус - врач-терапевт.

Главный врач больницы Анжела Магомедова отметила, что новый специалист зарекомендовал себя как квалифицированный и внимательный к пациентам профессионал.