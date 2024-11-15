Профилактический рейд провели на станции Заветы Ильича в Пушкинском

В Городском округе Пушкинский провели очередной рейд, в ходе которого пассажирам напомнили про правила безопасности на железнодорожных путях и соответствующих объектах.

Снова жителям Пушкинского напомнили и объяснили правила передвижения на ж/д путях, станциях и прочих объектах транспортной инфраструктуры, где часто происходят несчастные случаи.

Участие в рейде приняли инспекторы транспортной полиции МВД на ст. Сергиев Посад, представители Александровской дистанции пути, а также сотрудники административно-пассажирской инспекции и администрации г.о. Пушкинский.

Общими усилиями повысили информационную грамотность по безопасности среди населения. В ходе беседы каждому раздали тематические листовки-памятки.