«Проглотила сорок пачек парацетамола»: подмосковные врачи спасли девушку, впавшую в кому

Химкинские врачи спасли шестнадцатилетнюю девушку в состоянии комы, случившейся из-за сорока пачек парацетамола. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что обследование выявило у юной пациентки поражение печени и почек, что могло привести к отказу органов и летальному исходу. Врач-педиатр Элина Макарова рассказала, что для восстановления работы органов провели гемофельтрацию и плазмаферез, призванные очистить кровь.

К счастью, благодаря проведенному лечению, организм подростка начал восстанавливаться, девушка вышла из комы, в которой провела десять дней. Процедуры дали положительную динамику, на данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.