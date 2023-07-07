Программа «Наставничество» помогает привлечь в Городской округ Пушкинский новых врачей

Оценили ее и в Московской областной больнице им. профессора Розанова в Городском округе Пушкинский. Здесь врачи, которые участвуют в программе, помогают молодым специалистам не только профессиональными советами и секретами врачебного мастерства, но и дружеской поддержкой.

Одним из таких наставников стала педиатр детской поликлиники № 2 города Ивантеевки Татьяна Крючкова. Когда-то, будучи молодой выпускницей Смоленского медицинского университета, Татьяна прошла через адаптацию на новом месте работы, училась взаимодействию с коллегами и пациентами. А теперь Татьяна помогает на старте карьеры таким же новичкам, каким была сама.

Врач лечит маленьких пациентов Ивантеевки уже 11 лет, параллельно помогая молодым медикам справиться с возникающими трудностями.

«Корпоративная этика должна быть в любом медучреждении, особенно в детском», — уверена Татьяна.

Она не только участник программы «Наставничество», но и в качестве меры поддержки регулярно получает «губернаторские» 32 тыс. рублей — их выплачивают медработникам, которые выполняют ключевые показатели участковых врачей.

А недавно педиатр получила участок по программе «Земля врачам». Их выдают медикам востребованных специальностей для постройки дома или ведения подсобного хозяйства.