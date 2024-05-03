Программа «Пешком» успешно реализуется в Талдомском округе

Программа стартовала в Московской области три года назад. Благодаря ей в регионе обустраиваются пешеходные маршруты, которые местные жители «протаптывают» годами.

С помощью программы «Пешком» создаются новые и ремонтируются старые «народные тропы», именно там, где они так необходимы пешеходам. Чаще всего они появляются во дворах, от домов к остановкам или к значимым объектам, в узких местах между зданиями или возле школ.

В этом году будет благоустроено четыре пешеходные коммуникации в Талдомском округе. В частности, в с. Квашенки между школой и церковью; в п. Запрудня от ул. Калинина к школе №1; в п. Запрудня от Пролетарский пер., д. 26 к детской школе искусств д. 28А; в г. Талдом от пр. Ленстрой до Кооперативный пр. к колледжу искусств.