Программа по переселению из ветхого жилья готовится для жителей новых регионов РФ

Для жителей новых российских регионов готовят программу по переселению из ветхого жилья. Подробности приводит ТАСС 2 августа.

По данным издания, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин во время конференции местного партийного отделения. Уточняется, что программа будет подготовлена специально для новых регионов.

Парламент ДНР также рассмотрит законопроект, предполагающий капремонт всего имущества, соответственно, таким образом может быть решена проблема восстановления всего жилфонда региона.