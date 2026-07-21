Россияне, перебравшиеся в Сербию, поделились с путешественницей Еленой Лисейкиной неожиданными открытиями. Как пишет дзен-канал «Путешествия с фотокамерой», несмотря на приток высококвалифицированных специалистов, местные бытовые привычки до сих пор вызывают у приезжих шок.

Многие из переселенцев — программисты, годами не державшие в руках наличных, а здесь вынуждены бегать по обменникам, потому что цифровые платежи приживаются с трудом. По словам Лисейкиной, после российского «все по QR-коду и переводом» Сербия ощущается откатом лет на пятнадцать назад. Удивляет и кухня: сербы пьют на завтрак кефир вместо кофе, начинают день с жирного бурека — слоеного пирога с мясом или сыром, а обилие масла и соусов в местных блюдах оставляет противоречивое впечатление.