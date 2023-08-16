Программисты из подмосковных Химок стали победителями всероссийского конкурса

Более пяти тысяч соискателей наград из 85 регионов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Кибердром». Среди лауреатов жюри назвало коллектив химкинского МКБ «Факел» имени академика Грушина.

В состав подмосковной команды вошли молодые специалисты, студенты, спортсмены-юнармейцы, прошедшие подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Как отметил капитан «Факела» Даниил Стеблецов, конкурс стал интересным и непростым вызовом, когда требовалось применить не только технические навыки, но логическое мышление. Каждый получил огромный заряд позитивной энергии, чтобы развиваться в области беспилотной авиации.

Химчане также отметили, что в ходе конкурса организаторы устроили интересную экскурсию на аэродром Алферьево (Волоколамский городской округ), во время которой молодежь почерпнула много полезной информации о БПЛА.

Федеральный проект «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» призван разработать систему опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.