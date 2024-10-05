Программу «Православная гостиная» для семей участников спецоперации презентовали в Луховицах

Уточняется, что инициаторами мероприятия стали местные активисты женского движения партии «Единая Россия» при поддержке первого Луховицкого благочиния и коллектива центральной городской библиотеки.

Перед заседанием «православной гостиной» в храме Рождества Христова на Набережной прошел молебен о здравии воинов, который отслужил благочинный церквей первого Луховицкого округа иерей Александр Скабелин. После этого участники мероприятия в библиотеке в неформальной обстановке за чаепитием обсудили меры поддержки, получаемые родными и близкими участников СВО, а также работу над программой «Время героев», объединение семей участников спецоперации под эгидой проекта «Православная гостиная» и прочее. В ходе диалога также обсудили пути оказания психологической помощи женщинам, чьи мужья или сыновья получили посттравматическое стрессовое расстройство, и отметили важность духовной поддержки.