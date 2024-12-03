Программы капремонта и повышения надежности электроснабжения в Балашихе выполнены в полном объеме

Одной из основных тем ВКС губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства региона и главами муниципалитетов — повышения надежности электроснабжения. В Балашихе программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.