Программы капремонта и повышения надежности электроснабжения в Балашихе выполнены в полном объеме
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
Одной из основных тем ВКС губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства региона и главами муниципалитетов — повышения надежности электроснабжения. В Балашихе программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.
«Обсудили с коллегами на оперативном совещании ситуацию в нашем городском округе. Важно обеспечивать бесперебойную работу электроснабжения. Для этого проводятся капитальные и текущие ремонты, диагностика оборудования. На сегодняшний день на территории Балашихи программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме», — сказал Сергей Юров.
В Балашихе находятся 12 питающих центров, более 1200 трансформаторных подстанций и более 4000 км сетей. Обслуживанием и содержанием этой системы занимаются 4 ресурсоснабжающие организации: ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», МСК «Энергосеть», АО «Оборонэнерго».