Программы поддержки участников СВО обсудили в Щелкове на совещании с главой округа

В городском округе Щелково под председательством главы Андрея Булгакова состоялось традиционное оперативное совещание, на котором присутствовали сотрудники администрации. Главной темой обсуждения стала поддержка участников СВО.

Во время совещания обсудили программы поддержки участников специальной военной операции. Приближается начало программы «Герои Подмосковья», которая будет проходить на региональном уровне. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал прием заявок на участие в проекте.

Участником программы вправе стать демобилизованный участник СВО. Цель проекта — предоставить ветеранам возможность проявить себя. Сфера деятельности разнообразная: общественная работа, бизнес, госуправление.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

«У нас в Щелково мы уже создаем базу вакансий для таких кандидатов», — рассказал Андрей Булгаков.

Глава округа также рассказал, что в Щелкове функционирует отделение «Ассоциации ветеранов СВО». Руководителем назначен доброволец специальной военной операции Евгений Бородуля. Представители организации поддерживают семьи участников СВО, занимаются защитой прав и интересов ветеранов. Активисты уделяют внимание патриотическому воспитанию и сохранению памяти о павших защитниках Отечества.

На совещании представители администрации также обсудили другие проекты, которые пользуются популярностью у местных жителей. Один из них — программа «Пешком», в рамках которой было благоустроено более 140 народных троп общей протяженностью более 19,8 км. Добиться таких показателей удалось за период с 2021 года, когда программа начала работу. В 2025 году работы продолжатся. Адреса указаны на интерактивной карте.