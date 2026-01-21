Прогулка по Кировке: Воля показал главную пешеходную улицу Челябинска, включая ее известные скульптуры и памятники

Знаменитый комик и резидент Comedy Club Павел Воля поделился со своими подписчиками запоздалыми впечатлениями о визите в Челябинск. Спустя полтора месяца после выступления во дворце спорта «Юность», состоявшегося 5 декабря 2024 года, артист опубликовал мини-влог о своей прогулке по знаменитой пешеходной улице города — Кировке.

В коротком видео, снятом во время декабрьской поездки, Павел Воля не только показывает фрагменты своего концерта, но и делится личными ритуалами на удачу. Комментируя ролик, поклонники предположили, что комик так долго «приходил в себя» после ярких впечатлений, которые «добили» новогодние праздники.