Прогулка с собакой за 80 тысяч: сколько на самом деле зарабатывают выгульщики в Москве

В Москве услуги по выгулу собак становятся все более востребованными. Как рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко, работа выгульщиком при неполной занятости может приносить до 80 тысяч рублей в месяц. Средний доход таких специалистов в столице, по данным агрегированной базы, составляет 52 тысячи рублей, передает Агентства городских новостей « Москва ».

Для трудоустройства не требуется глубоких знаний в кинологии — достаточно быть старше 18 лет, уметь находить общий язык с животными и обладать ответственностью и пунктуальностью. Работа включает прогулку, мытье лап после улицы, кормление и организацию игр по желанию хозяина. Важный элемент сервиса — отчетность: специалист отправляет владельцу фото, текстовое сообщение и скриншот пройденного маршрута.

Многие выгульщики расширяют услуги, предлагая домашнюю передержку или визиты к животным во время отсутствия хозяев. Работодатели гарантируют еженедельные выплаты, предоставляют страховочную амуницию и полностью оформляют документы. Как отметила Семеренко, это отличный способ получить новый опыт и дополнительный доход.