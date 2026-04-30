Прогулки под стволами: на популярной экотропе Ленобласти туристы рискуют стать дичью

Живописный маршрут «Тропа Южного берега» в Ленинградской области, проложенный от Ораниенбаума до окраины Соснового Бора, с открытием охотничьего сезона превратился в зону повышенной опасности. Пешие туристы и фотографы дикой природы рассказывают о регулярных встречах с вооруженными людьми прямо на берегу, где охота официально запрещена.

О своей тревоге изданию 47news рассказал житель Соснового Бора, фотограф Николай Петровичев. Его излюбленное место съемок — берег Южного залива, куда слетаются стаи птиц, — давно облюбовали не только наблюдатели за природой, но и стрелки.

По словам фотографа, в конце апреля он в очередной раз нос к носу столкнулся с охотниками, которые обустроили позиции прямо на тропе. Когда он попытался указать, что здесь ходят люди, те лишь пожали плечами, заметив, что видят пешеходов, но это ничего не меняет. А 18 апреля, в день открытия весеннего сезона, один из стрелков стоял с оружием прямо у кромки воды, где незадолго до этого Петровичев фотографировал лебедей. Со стороны бухты Батарейная при этом доносилась беспрерывная пальба.

Фотоохотник утверждает, что выстрелы на побережье звучат круглый год, даже когда сезон закрыт. В периоды отсутствия дичи стрелки тренируются по мишеням. Вдоль тропы он неоднократно обнаруживал охотничьи лежанки — в том числе самодельные будки из тростника, — а в камышах встречал группы людей в болотных сапогах, прочесывающих заросли. При этом фиксировать происходящее на камеру он больше не решается: после прошлой публикации в соцсетях на него обрушился шквал агрессии и началась травля.

Сам экомаршрут протяженностью 47 километров был открыт в 2019 году и большей частью проходит по территории государственного заказника «Лебяжий», заканчиваясь как раз в районе бухты Батарейная. Охота в границах особо охраняемой природной территории категорически запрещена. Однако, как указывает автор материала, пустыми гильзами усеяна земля буквально вдоль пешеходной линии.

Петровичев признается, что прошлой весной сам едва не попал под выстрелы в тростниках, когда охотники предупредили его, что в разгар сезона там легко оказаться случайной жертвой. При этом мужчина подчеркивает: он не обязан знать расписание промысла — он просто пешеход. В последнее время он старается вовсе обходить опасный участок стороной.

Что говорят официальные лица

Председатель межрегиональной общественной организации «Ленинградское общество охотников и рыболовов» Вадим Бородулин придерживается иной позиции. Он настаивает, что охотники к берегу не приближаются, а сама угроза для прохожих минимальна. По его мнению, каждый обладатель лицензии проходит строгие проверки на вменяемость и осознает, что в его руках находится предмет повышенной опасности. Дополнительные инструктажи для участников он счел излишними и выразил уверенность, что раз за два десятилетия существования заказника инцидентов не случалось, то и впредь не произойдет.

Директор Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти Александр Силуянов объяснил, что в границах самого заказника режим не нарушается, а все, что происходит за его пределами, находится вне компетенции его ведомства. Он признал, что весной охотников можно встретить и вдоль Мурманского шоссе, и в лесах — но они действуют в рамках отведенных угодий.

Однако трагический прецедент уже зафиксирован. В начале года в Кингисеппском районе материалы дела о фатальной охоте были переданы в суд. Тогда 27-летний стрелок принял внедорожник за лося, в результате чего погиб пассажир. Эксперты после случившегося указывали именно на проблемы в организации коллективного загона дичи.

Связаться с председателем областного комитета по охране и регулированию объектов животного мира Геннадием Колготиным журналистам не удалось — на звонок ответил только автоответчик.