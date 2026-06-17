Проход через дверь стирает память: онколог объяснил, почему это не деменция и когда действительно пора к врачу

Врач-онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале объяснил, как отличить деменцию от безобидной забывчивости, и подсказал способ это сделать.

По словам Ивашкова, почти каждый сталкивался с ситуацией, когда идет в другую комнату и забывает, зачем. Доктор успокоил: деменция так не проявляется. Сам факт прохождения через дверной проем стирает краткосрочную память, поскольку мозг воспринимает новое помещение как новый контекст и архивирует предыдущую задачу.

Тревогу стоит бить, если человек не помнит целые события — состоявшийся час назад разговор или визит к врачу. Другие признаки: повторение одного и того же несколько раз подряд, сложности с ориентированием в знакомых местах, проблемы с выполнением привычных дел (оплата счетов, приготовление пищи).

У здорового человека провалы в памяти могут возникать из-за хронического стресса, тревожности, недосыпа, многозадачности, дефицита витамина B12 и железа. Простой тест: если забытое вспоминается через минуту или при возвращении — память работает нормально.