Проход закрыт: почему к телу Ленина не пустят никого до конца майских праздников

Федеральная служба охраны предупредила жителей и гостей столицы о временном ограничении доступа к главным мемориальным объектам страны на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС .

График временных ограничений

С 23 апреля по 17 мая 2026 года Мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для всех посетителей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ФСО. Ограничения также коснутся некрополя у Кремлевской стены, где захоронены выдающиеся государственные деятели. Подобные меры являются традиционными и проводятся регулярно в рамках подготовки к праздничным мероприятиям на главной площади страны.

Профилактика и содержание объекта

Специалисты напоминают, что закрытие Мавзолея обычно происходит дважды в год для проведения необходимых профилактических и технических работ. В 2025 году аналогичный перерыв длился два месяца. В этот период проводятся регламентные процедуры по поддержанию сохранности тела и проверке систем жизнеобеспечения саркофага, а также благоустройство территории мемориального кладбища.

Инциденты и безопасность

Вниманию общественности также были представлены данные об обеспечении правопорядка на объекте. Ранее, 8 апреля, в Мавзолее произошел инцидент с участием студента Константина Бодунова, который совершил хулиганские действия и бросил обувь в сторону саркофага. Суд признал молодого человека виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Введение плановых профилактических мер позволит дополнительно проверить состояние защитных конструкций и систем безопасности мемориала.