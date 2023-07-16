«Проходит само без следа»: психолог объяснила, почему опасно постоянно водить детей по врачам

Многие матери с рождением ребенка начинают тотально контролировать его здоровье. Каждый неприятный симптом вызывает страх и заставляет срочно обратиться к врачу для его ликвидации.

Психолог Александра Метальникова объяснила, почему не стоит постоянно водить ребенка по врачам и «залечивать» каждый неприятный симптом. По словам собеседницы, многие болезни детей проходят сами по себе, а лишнее лечение может крайне негативно сказаться на ребенке.

«Специфика врачей состоит в том, что они видят отклонения, они заточены на то, чтобы их видеть», — заявила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Метальниковой, женщины во время беременности и первое время после рождения ребенка находятся в очень внушаемом и мнительном состоянии.

«Для матери каждый шорох может казаться тигром, а каждый совет врача — манна небесная, но на самом деле это не так. То есть 90 процентов того, что врачи находят и приписывают, проходит само без следа и можно было не «подскакивать», грубо говоря», — пояснила эксперт.

Бесконечное «залечивание» детей, отметила психолог, идет не на пользу ребенку, а на пользу спокойствия матери.

«И то очень относительно, потому что мама таким образом спокойнее не станет, а тотальная ответственность за своего ребенка и его жизнь ничем хорошим не закончится. У залеченных детей гораздо больше отклонений. Например, 80 процентов лечения убивает микрофлору, что приводит к образованию аллергии у детей», — добавила Метальникова.

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