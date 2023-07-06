Прохор Шаляпин рассказал, почему сменил имя и фамилию 20 лет назад

Как сообщает портал «Дни.ру» , многие узнают его как выпускника «Фабрики звезд-6». Но не многие знают, как на самом деле звали 39-летнего артиста при рождении.

Журналист спросил Шаляпина о том, зачем ему потребовались новые имя фамилия. Артист даже и не думал скрывать правду, из-за чего ответ последовал незамедлительно. По его словам, причиной этому послужил совет астролога. Небесные светила были уверены, что он станет успешнее в личной жизни и карьере.

Прохор также уверяет, что сейчас от былого Андрея Захаренкова не осталось и следа, кроме официальных бумаг. Родные привыкли к новым имени и фамилии артиста. Однако последний, кто все же называл его Андреем, была его бабушка, которая уже умерла.