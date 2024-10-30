Один человек погиб при пожаре на складе удобрений в Долгопрудном

Во вторник, 29 октября, на складе удобрений, расположенном на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, вспыхнул пожар. О происшествии в своем телеграм-канале сообщило МЧС России.

Огонь охватил площадь 1200 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС пришлось бороться с огнем при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке.

Пожар успел перекинуться на соседнее здание. Таким образом, площадь возгорания составила 1300 квадратных метров.

Позднее, когда пожар бы потушен, при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

Прокуратуре Подмосковья предстоит установить все обстоятельства. Причина возгорания будет установлена в рамках пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что в Волоколамске провели учения по развертыванию ПВР для эвакуированных жителей.