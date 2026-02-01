Проиндексированные соцвыплаты начнут перечислять с 3 февраля

Социальные выплаты, увеличенные с 1 февраля, начнут поступать получателям по стандартному графику доставки с 3 февраля. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков через пресс-службу ведомства.

В фонде уточнили, что с начала месяца проведена индексация страховых и социальных выплат — их размер вырос на 5,6%. Перерасчет произведен автоматически и охватил миллионы граждан, получающих различные меры господдержки.

Наиболее многочисленной группой получателей стали граждане, которым назначены ежемесячные денежные выплаты. К ним относятся ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, обладатели государственных наград, включая Героев России и Героев Труда, а также люди с инвалидностью, пострадавшие от радиационных катастроф и другие категории льготников.

В Социальном фонде пояснили, что перечисление увеличенных сумм будет организовано через банковские организации и почтовые отделения в привычные сроки. Также отмечается, что в начале февраля родители получат единые пособия в повышенном размере — речь идет о выплатах за январь, пересчитанных после обновления величины прожиточного минимума. В ведомстве напомнили, что по действующему порядку такие пособия перечисляются в следующем месяце за предыдущий расчетный период.

