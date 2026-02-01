С 1 февраля изменились правила выдачи семейной ипотеки

С 1 февраля в России начали действовать обновленные требования к программе семейной ипотеки. Теперь оформить льготный жилищный кредит по ставке 6% разрешается только один раз на семью. Соответствующие изменения были утверждены Министерством финансов .

Решение принято для того, чтобы исключить практику двойного получения льготных кредитов супругами, а также сократить использование так называемых донорских схем. По новым правилам оформить отдельные ипотечные займы на мужа и жену по одной и той же льготной программе больше нельзя. При заключении договора второй супруг должен быть включен в число созаемщиков и нести солидарную ответственность перед банком. Послабление предусмотрено только в случаях, когда супруг заемщика не имеет российского гражданства.

Обновленный порядок применяется как к покупке жилья в новостройках, так и к приобретению объектов на вторичном рынке. Одновременно сохранена возможность воспользоваться семейной ипотекой для тех семей, где один из супругов ранее получал другой льготный кредит до 23 декабря 2023 года — например, по программе для IT-специалистов. В таком случае оформление допускается при обязательном включении этого супруга в состав заемщиков.

Если же льготная ипотека была оформлена после 23 декабря 2023 года, подать заявку на семейную программу можно только после полного закрытия действующего кредита. Это связано с введенным ранее общим правилом, по которому льготные ипотечные продукты предоставляются одному заемщику лишь однократно.

Ранее сообщалось почему дети в одной семье такие разные.