Произведенные во Фрязино ПК «Инферит» внесены в реестр отечественного оборудования

В реестр отечественного оборудования внесены автоматизированные рабочие места компании «Инферит», производство которой находится на территории городского округа Фрязино.

Заказчики «Инферит» имеют опыт реализации государственных проектов по цифровой трансформации. Сотрудники компании активно работают над вопросом импортозамещения. В реестре отечественной продукции внесены ПК фрязинского производства в различных форм-факторах и моноблоках.

Теперь реестр пополнился новыми данными об автоматизированных рабочих местах, функционирующих на базе системных блоков INFERIT Desktop и INFERIT Slim. Для каждого отдельного случая предусмотрено оснащение мониторами 23,8 или 27 дюймов, клавиатурой и мышью.

АРМам INFERIT Base и INFERIT Pro получили по 142 балла по итогам использования на территории РФ. ПК могут работать также на отечественной операционной системе «МСВСфера АРМ» 9, которая внесена в реестр российского ПО Минцифры.

На Zoom News или Tadviser пользователи могут узнать детальную информацию о всех моделях. На Компьютерре собрана информация о технических способностях операционной системы.