Производитель мебели из Клина повысит эффективность производства

Представители фабрики корпусной и мягкой мебели «КМК» из городского округа Клин подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Эксперты проанализировали работу компании, выявили основные проблемы и разработали план по их устранению.

Так, по программе проекта планируется улучшить показатели как производственного процесса, так и работы сотрудников. Члены штата уже начали создавать участок-образец, на котором будут тестировать новые инструменты для повышения показателей.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут и другие компании. Для этого необходимо подать заявку через интернет-портал Производительность.рф или через РЦК Московской области. Подробная информация о проекте изложена на инвестпортале Московской области и его медиаресурсах.