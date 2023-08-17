Производитель пищевых продуктов из Подмосковья подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта

Производитель пищевых продуктов «ТОПФУД» подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщили в Мининвесте Подмосковья. За три месяца участия в нем рабочая группа прошла обучение по работе с инструментами бережливого производства, устранила потери в бизнес-процессах и провела оцифровку.

В сообщении ведомства уточнили, что для пилотного потока предприятие выбрало процесс переработки и стерилизации сушеного растительного сырья. В этой сфере рабочей группе удалось выявить порядка 90 проблем, для устранения которых работникам предложили более 70 мероприятий. В процессе следующих трех месяцев совместной работы с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья компания планирует снизить время протекания процесса и количество запасов в потоке на 20%, а выработку на одного работника — увеличить на 10%. Отметим, что подать заявку на участие в нацпроекте можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.