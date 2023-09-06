Производитель плинтусов из Подмосковья подвел промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

Компания «Вимар» из Серпухова, которая занимается производством плинтусов, подвела промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда», сообщили в областном Мининвесте. В качестве пилотного потока, где внедряются принципы бережливого производства, было выбрано изготовление аксессуаров к плинтусам.

В частности, были подведены итоги реализации этапа «Диагностика и планирование». В ходе этой работы были определены проблемы, увеличивающие время протекания процесса и расходующие ресурсы предприятия. Совместная работа с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Подмосковья позволила разработать меры по их устранению.

Предприятие планирует увеличить выработку в потоке на 40%, сократить протекание процесса на 30% и снизить запасы в потоке на 40%. Отметим, что подать заявку на участие в нацпроекте можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.