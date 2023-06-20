Производитель сетевого оборудования Cisco закрывает фирму в России

Крупный американский производитель сетевого оборудования закрывает одну из дочерних фирм в России. Об этом сообщило ТАСС .

Компания Cisco, которая специализируется на производстве сетевого оборудования, программного обеспечения и их транспортировке, приняла решение закрыть в России свое предприятие «Сиско Системс». Решение о ликвидации было принято на собрании участников ООО, там же был назначен ликвидатор. При этом у американской компании на территории России остается еще одна дочерняя организация «Сиско Солюшенз».

Отметим, что оборудованием Cisco в основном пользуются крупные организации и телекоммуникационные предприятия, на работе с которыми и специализируется компания.