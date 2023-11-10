Производитель сладостей из Московской области помогает военным

Компания «Кранч Бранч» из подмосковной Балашихи поставляет свою продукцию участникам спецоперации. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что производитель выпускает шоколадную пасту, пасту из орехов и семян, кунжутную пасту и другие продукты.

«Ребятам важно знать, что их поддерживают обычные люди. Наша поддержка — это не столько материальное довольствие, сколько сообщение о том, что мы вместе. Ну и, конечно, немного вкусной шоколадной пасты тоже будет не лишним для наших защитников», — сказала гендиректор компании Екатерина Сайгина.

Отметим, что недавно компании для развития своего производства передали участок в Солнечногорске по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.