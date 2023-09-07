Производственно-складской комплекс появится в Одинцово

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья согласовал проект двухэтажного производственно-складского здания в Одинцов, его построят на Полевой улице, сообщили в ведомстве.

«Площадь будущего производственно-складского комплекса составит порядка 420 квадратных метров. Реализация проекта позволит создать в Одинцово 28 новых рабочих мест», — отметил министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В новом комплексе разместят технические помещения, мастерскую и конференц-зал, офисные помещения, а также зону загрузки-погрузки. Его облик планируют сделать лаконичным, в коричневых и бежевых оттенках. На прилегающей территории обустроят автомобильную парковку, зону отдыха.Там установят малые архитектурные формы и уличное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.