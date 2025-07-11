Производственный календарь 2026: официальный проект Минтруда
Фото: [freepik.com]
Министерство труда РФ представило предварительный вариант производственного календаря на 2026 год, в котором обозначены официальные праздники и выходные дни. В статье рассмотрим:
•продолжительность новогодних каникул;
•расписание майских праздников;
•нормы рабочего времени на предстоящий год.
Актуальная информация поможет заранее спланировать график работы и отдыха.
Основные разделы календаря:
1. Государственные праздники и переносы выходных – утвержденные даты и длительность отдыха.
2. Рабочее время – расчет норм для разных режимов труда.
3. Длинные выходные – периоды, когда можно устроить мини-отпуск.
Официальный документ будет утвержден позднее, но уже сейчас можно ознакомиться с ключевыми положениями проекта.
Фото: [Минтруд России]
Изменения по сравнению с предыдущими годами:
•Уточнены даты переносов выходных дней.
•Утверждена общая продолжительность новогодних каникул.
•Учтены рекомендации по оптимизации рабочего графика.
Фото: [freepik.com]
Производственный календарь 2026 года по кварталам
I квартал (январь-март)
Январь
•Рабочие дни: 15
•Выходные/праздничные: 16
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 120 часов
◦36 ч/нед: 108 часов
Февраль
•Рабочие дни: 19
•Выходные/праздничные: 9
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 152 часа
◦36 ч/нед: 136,8 часов
Март
•Рабочие дни: 21
•Выходные/праздничные: 10
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 168 часов
◦36 ч/нед: 151,2 часов
Итого за I квартал:
•Рабочие дни: 55
•Выходные/праздничные: 35
•Рабочее время (40 ч/нед): 440 часов
II квартал (апрель–июнь)
Апрель
•Рабочие дни: 22
•Выходные/праздничные: 8
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 175 часов
Май
•Рабочие дни: 19
•Выходные/праздничные: 12
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 151 час
Июнь
•Рабочие дни: 21
•Выходные/праздничные: 9
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 167 часов
Итого за II квартал:
•Рабочие дни: 62
•Выходные/праздничные: 29
•Рабочее время (40 ч/нед): 493 часа
Фото: [istockphoto.com]
III квартал (июль-сентябрь)
Июль
•Рабочие дни: 23
•Выходные/праздничные: 8
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 184 часа
Август
•Рабочие дни: 21
•Выходные/праздничные: 10
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 168 часов
Сентябрь
•Рабочие дни: 22
•Выходные/праздничные: 8
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 176 часов
Итого за III квартал:
•Рабочие дни: 66
•Выходные/праздничные: 26
•Рабочее время (40 ч/нед): 528 часов
IV квартал (октябрь-декабрь)
Октябрь
•Рабочие дни: 22
•Выходные/праздничные: 9
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 176 часов
Ноябрь
•Рабочие дни: 20
•Выходные/праздничные: 10
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 159 часов
Декабрь
•Рабочие дни: 22
•Выходные/праздничные: 9
•Рабочее время:
◦40 ч/нед: 176 часов
Итого за IV квартал:
•Рабочие дни: 64
•Выходные/праздничные: 28
•Рабочее время (40 ч/нед): 511 часов
Фото: [freepik.com]
Итоги за 2026 год
•Всего рабочих дней: 247
•Выходных и праздничных дней: 118
•Общее рабочее время:
◦40 ч/нед: 1972 часа
◦36 ч/нед: 1774,4 часа
Примечание:
•Предпраздничные дни (сокращенные на 1 час) отмечены в календаре
•Данные актуальны для пятидневной рабочей недели
График выходных и праздничных дней в 2026 году
Министерство труда и социальной защиты РФ обнародовало проект производственного календаря на 2026 год, закрепив официальные периоды отдыха. В следующем году россиян ждут длинные новогодние каникулы, майские праздники и дополнительные выходные в честь государственных дат.
Ключевые праздничные периоды в 2026 году:
1. Новогодние каникулы – 12 дней (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года).
2. Майские праздники – 6 дней:
◦1–3 мая (Праздник Весны и Труда)
◦9–11 мая (День Победы)
3. День защитника Отечества – 21–23 февраля.
4. Международный женский день – 7–9 марта.
5. День России – 12–14 июня.
6. День народного единства – 4 ноября.
7. 31 декабря 2026 года – дополнительный выходной.
Фото: [freepik.com]
Переносы выходных дней:
Для удобства граждан предусмотрены два переноса:
•Суббота, 3 января → пятница, 9 января.
•Воскресенье, 4 января → четверг, 31 декабря.
Благодаря этим изменениям новогодние каникулы 2026 года станут одними из самых продолжительных – 12 дней непрерывного отдыха.
Антон Котяков, глава Минтруда РФ, подчеркнул, что такой график позволит эффективно сочетать рабочие периоды и время для восстановления, минимизируя дробные выходные.
Сокращенные рабочие дни в 2026 году
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, продолжительность рабочего дня перед государственными праздниками сокращается на 1 час. В 2026 году сокращенными будут следующие даты:
Предпраздничные дни с сокращенным рабочим временем:
•30 апреля – перед Праздником Весны и Труда (1–3 мая);
•8 мая – накануне Дня Победы (9 мая);
•11 июня – перед Днем России (12 июня);
•3 ноября – в преддверии Дня народного единства (4 ноября).
Важно:
✔ Несмотря на сокращение рабочего времени, зарплата за эти дни начисляется в полном объеме;
✔ Правило распространяется на сотрудников с стандартной 5-дневной рабочей неделей;
✔ Для сменного графика продолжительность работы в предпраздничный день определяется локальными актами предприятия.
Фото: [freepik.com]
Нормы рабочего времени в 2026 году
В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье предусмотрено:
•247 рабочих дней;
•118 выходных и праздничных дней (включая сокращенные на 1 час предпраздничные дни).
Расчет нормы рабочего времени
Продолжительность рабочего дня зависит от установленной недельной нагрузки:
Недельная нагрузка
Продолжительность рабочего дня
Годовая норма (часов)
40 часов
8 часов
1971 час
36 часов
7,2 часа
1773,4 часа
24 часа
4,8 часа
1180,6 часа
Практическое применение данных норм
Указанные показатели необходимы для:
•Точного учета отработанного времени;
•Начисления заработной платы;
•Планирования графика отпусков;
•Расчета компенсаций и отпускных.
Важно:
✔ Нормы рассчитаны без учета индивидуальных графиков (сменной работы, гибкого времени и т. д.);
✔ Для предприятий с особым режимом работы применяются отдельные расчеты.