Производственный календарь 2026: официальный проект Минтруда

•нормы рабочего времени на предстоящий год.

Министерство труда РФ представило предварительный вариант производственного календаря на 2026 год, в котором обозначены официальные праздники и выходные дни. В статье рассмотрим:

Основные разделы календаря:

1. Государственные праздники и переносы выходных – утвержденные даты и длительность отдыха.

2. Рабочее время – расчет норм для разных режимов труда.

3. Длинные выходные – периоды, когда можно устроить мини-отпуск.

Официальный документ будет утвержден позднее, но уже сейчас можно ознакомиться с ключевыми положениями проекта.

Фото: [ Минтруд России ]

Изменения по сравнению с предыдущими годами:

•Уточнены даты переносов выходных дней.

•Утверждена общая продолжительность новогодних каникул.

•Учтены рекомендации по оптимизации рабочего графика.

Фото: [ freepik.com ]

Производственный календарь 2026 года по кварталам

I квартал (январь-март)

Январь

•Рабочие дни: 15

•Выходные/праздничные: 16

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 120 часов

◦36 ч/нед: 108 часов

Февраль

•Рабочие дни: 19

•Выходные/праздничные: 9

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 152 часа

◦36 ч/нед: 136,8 часов

Март

•Рабочие дни: 21

•Выходные/праздничные: 10

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 168 часов

◦36 ч/нед: 151,2 часов

Итого за I квартал:

•Рабочие дни: 55

•Выходные/праздничные: 35

•Рабочее время (40 ч/нед): 440 часов

II квартал (апрель–июнь)

Апрель

•Рабочие дни: 22

•Выходные/праздничные: 8

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 175 часов

Май

•Рабочие дни: 19

•Выходные/праздничные: 12

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 151 час

Июнь

•Рабочие дни: 21

•Выходные/праздничные: 9

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 167 часов

Итого за II квартал:

•Рабочие дни: 62

•Выходные/праздничные: 29

•Рабочее время (40 ч/нед): 493 часа

Фото: [ istockphoto.com ]

III квартал (июль-сентябрь)

Июль

•Рабочие дни: 23

•Выходные/праздничные: 8

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 184 часа

Август

•Рабочие дни: 21

•Выходные/праздничные: 10

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 168 часов

Сентябрь

•Рабочие дни: 22

•Выходные/праздничные: 8

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 176 часов

Итого за III квартал:

•Рабочие дни: 66

•Выходные/праздничные: 26

•Рабочее время (40 ч/нед): 528 часов

IV квартал (октябрь-декабрь)

Октябрь

•Рабочие дни: 22

•Выходные/праздничные: 9

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 176 часов

Ноябрь

•Рабочие дни: 20

•Выходные/праздничные: 10

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 159 часов

Декабрь

•Рабочие дни: 22

•Выходные/праздничные: 9

•Рабочее время:

◦40 ч/нед: 176 часов

Итого за IV квартал:

•Рабочие дни: 64

•Выходные/праздничные: 28

•Рабочее время (40 ч/нед): 511 часов

Фото: [ freepik.com ]

Итоги за 2026 год

•Всего рабочих дней: 247

•Выходных и праздничных дней: 118

•Общее рабочее время:

◦40 ч/нед: 1972 часа

◦36 ч/нед: 1774,4 часа

Примечание:

•Предпраздничные дни (сокращенные на 1 час) отмечены в календаре

•Данные актуальны для пятидневной рабочей недели

График выходных и праздничных дней в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты РФ обнародовало проект производственного календаря на 2026 год, закрепив официальные периоды отдыха. В следующем году россиян ждут длинные новогодние каникулы, майские праздники и дополнительные выходные в честь государственных дат.

Ключевые праздничные периоды в 2026 году:

1. Новогодние каникулы – 12 дней (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года).

2. Майские праздники – 6 дней:

◦1–3 мая (Праздник Весны и Труда)

◦9–11 мая (День Победы)

3. День защитника Отечества – 21–23 февраля.

4. Международный женский день – 7–9 марта.

5. День России – 12–14 июня.

6. День народного единства – 4 ноября.

7. 31 декабря 2026 года – дополнительный выходной.

Фото: [ freepik.com ]

Переносы выходных дней:

Для удобства граждан предусмотрены два переноса:

•Суббота, 3 января → пятница, 9 января.

•Воскресенье, 4 января → четверг, 31 декабря.

Благодаря этим изменениям новогодние каникулы 2026 года станут одними из самых продолжительных – 12 дней непрерывного отдыха.

Антон Котяков, глава Минтруда РФ, подчеркнул, что такой график позволит эффективно сочетать рабочие периоды и время для восстановления, минимизируя дробные выходные.

Сокращенные рабочие дни в 2026 году

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, продолжительность рабочего дня перед государственными праздниками сокращается на 1 час. В 2026 году сокращенными будут следующие даты:

Предпраздничные дни с сокращенным рабочим временем:

•30 апреля – перед Праздником Весны и Труда (1–3 мая);

•8 мая – накануне Дня Победы (9 мая);

•11 июня – перед Днем России (12 июня);

•3 ноября – в преддверии Дня народного единства (4 ноября).

Важно:

✔ Несмотря на сокращение рабочего времени, зарплата за эти дни начисляется в полном объеме;

✔ Правило распространяется на сотрудников с стандартной 5-дневной рабочей неделей;

✔ Для сменного графика продолжительность работы в предпраздничный день определяется локальными актами предприятия.

Фото: [ freepik.com ]

Нормы рабочего времени в 2026 году

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье предусмотрено:

•247 рабочих дней;

•118 выходных и праздничных дней (включая сокращенные на 1 час предпраздничные дни).

Расчет нормы рабочего времени

Продолжительность рабочего дня зависит от установленной недельной нагрузки:

Недельная нагрузка Продолжительность рабочего дня Годовая норма (часов) 40 часов 8 часов 1971 час 36 часов 7,2 часа 1773,4 часа 24 часа 4,8 часа 1180,6 часа

Практическое применение данных норм

Указанные показатели необходимы для:

•Точного учета отработанного времени;

•Начисления заработной платы;

•Планирования графика отпусков;

•Расчета компенсаций и отпускных.

Важно:

✔ Нормы рассчитаны без учета индивидуальных графиков (сменной работы, гибкого времени и т. д.);

✔ Для предприятий с особым режимом работы применяются отдельные расчеты.