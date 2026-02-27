Производственный календарь преподнес сюрприз накануне 8 Марта: как будут работать 6 марта

Пятница 6 марта станет обычным рабочим днем без каких-либо сокращений. Глава думского комитета призвал работодателей проявить инициативу и отпустить сотрудников пораньше. Об этом заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предстоящая рабочая пятница 6 марта не будет сокращенной, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В интервью РИА Новости парламентарий разъяснил ситуацию относительно продолжительности работы в преддверии Международного женского дня.

По его словам, законодательство не предусматривает уменьшения длительности смены накануне этого праздника, поэтому 6 марта следует считать стандартным рабочим днем обычной продолжительности. Нилов пояснил, что подобная регламентация нацелена на обеспечение стабильности производственных процессов и соблюдение трудового распорядка.

Вместе с тем депутат обратился к руководителям предприятий и организаций с призывом проявить гибкость. Он рекомендовал по возможности сделать подарок сотрудницам и отпустить их с работы пораньше накануне праздничной даты, поощрив таким образом коллектив.

Сам праздник в этом году выпадает на субботу, поэтому отдыхать россияне будут три дня подряд. Выходные продлятся с воскресенья 7 марта по понедельник 9 марта включительно. Всего в 2026 году производственный календарь насчитывает 118 дней, отведенных на официальный отдых и празднование знаменательных дат.