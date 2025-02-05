Производство экологичной бытовой химии в округе Пушкинский будет расширено

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совершили совместный визит на предприятие группы компаний «Пластик Он Лайн», расположенное в Красноармейске.

В 2023 году предприятие «РитейлСнаб» запустило линейку экологичной бытовой химии. В компании нашли простой и доступный способ, как снизить количество пластиковых отходов. Так, специалисты увеличивают объем продукции в 10 раз при помощи разбавления концентрата водой. В ассортименте компании — средства для уборки, стирки и мытья посуды, а также мыло для детей и взрослых. Продукцию продают в стильной упаковке с автоматическими и механическими дозаторами.

Средства пользуются большим спросом среди потребителей. Компания также производит бытовую химию для нужд Минобороны, которую направляют в зону СВО в качестве гуманитарной помощи. В связи с востребованностью товаров руководство предприятия заявило о расширении.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Администрация Городского округа Пушкинский приветствует намерение компании расширится. В ближайшие пять лет в бюджет района поступит более 130 млн налоговых отчислений. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места в количестве 70 вакансий. Инвестиции в проект составят 160 млн руб.

Председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Пахомов отметил, что совместно с администрацией муниципалитета предприятию оказали помощь в поиске земельного участка в рамках реализации программы Подмосковья «Земля за рубль». Старт производства запланирован на 2026 год.