Производство одноразовой посуды и упаковки: семьи участников СВО посетили завод в Ивантеевке

В городском округе Пушкинский состоялась экскурсия для участников СВО и членов их семей. Гостей приняли на заводе «Скандипакк» в Ивантеевке, специализирующемся на производстве одноразовой посуды и упаковки.

Семьи смогли увидеть полный цикл производства, посетить цеха и узнать историю предприятия, его достижения и технологические процессы. Также им рассказали о возможностях трудоустройства и условиях работы на заводе.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Открытая промышленность», поддерживаемого правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Цель программы — поддержка участников СВО и их семей через знакомство с промышленными предприятиями региона.