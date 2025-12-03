Производство одноразовой посуды и упаковки: семьи участников СВО посетили завод в Ивантеевке
Фото: [Пушкинское отделение Ассоциации ветеранов СВО]
В городском округе Пушкинский состоялась экскурсия для участников СВО и членов их семей. Гостей приняли на заводе «Скандипакк» в Ивантеевке, специализирующемся на производстве одноразовой посуды и упаковки.
Семьи смогли увидеть полный цикл производства, посетить цеха и узнать историю предприятия, его достижения и технологические процессы. Также им рассказали о возможностях трудоустройства и условиях работы на заводе.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Открытая промышленность», поддерживаемого правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Цель программы — поддержка участников СВО и их семей через знакомство с промышленными предприятиями региона.