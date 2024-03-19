Производство пищевых ингредиентов запустят в Подмосковье

Компания «АГРОЛЕКС», которая является резидентом индустриального парка «Соболиха», начала строительство производственного здания, где будет выпускать ингредиенты для пищевой промышленности, в Балашихе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания приобрела земельный участок для реализации проекта по расширению своего производства и замещению иностранных брендов, которые покинули российский рынок. Там компания возведет первую очередь объекта, площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

«Объем инвестиций в реализацию этого этапа проекта составляет 50 миллионов рублей. Также «АГРОЛЕКС» находится в процессе получения разрешения на строительство второй очереди предприятия площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в строительство и запуск обеих очередей составит 130 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после реализации проекта в округе создадут около 80 новых рабочих мест. Отметим, что ООО «АГРОЛЕКС» занимается производством ингредиентов для пищевой промышленности, в том числе, сахарной мастики, термостабильной сахарной пудры, фруктовых начинок и не только.

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