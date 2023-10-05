Производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов запустят в Подольске

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит перед итоговой проверкой на производственно-складском комплексе, который возводят в деревне Коледино городского округа Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершить возведение объекта планируют в этом месяце. Здесь на площади более восьми тысяч квадратных метров запустят производство, которое будет представлять собой технологический процесс изготовления рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. Кроме того, на объекте будет предусмотрена складская зона, предназначенная для хранения и последующей отправки потребителю непродовольственных грузов. В результате будет создано 29 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.